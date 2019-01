Actualidade

O Governo de São Tomé e Príncipe quer que o Fundo Monetário Internacional (FMI) volte em breve ao país para discutir um programa de assistência financeira, anunciou hoje a instituição multilateral financeira, no final de uma visita àquele país.

"As autoridades solicitaram que o corpo técnico do Fundo regresse a São Tomé no futuro próximo para discutir um novo programa suportado pelo FMI ao abrigo de uma Facilidade de Crédito Alargado", lê-se numa nota divulgada hoje, na sequência da visita dos técnicos do Fundo ao arquipélago, iniciada a 23 de janeiro.

"A equipa da missão debateu com o novo Governo as respetivas prioridades e visão para o desenvolvimento económico, assim como o desempenho económico e os planos para 2019", afirmou a responsável da missão, Xiangming Li.