Actualidade

Portugal manifestou disponibilidade para acolher até 10 dos 47 migrantes resgatados pelo navio Sea Watch 3, de uma organização não-governamental alemã, indicou hoje o Governo.

O navio humanitário Sea Watch 3 chegou hoje a Catânia, na Sicília, para desembarcar os 47 migrantes que foram resgatados há 13 dias na costa da Líbia.

"Tal como tem acontecido em todas as situações de emergência que resultam de resgates no Mediterrâneo - foi o caso dos navios Lifeline, Aquarius I, Diciotti, Aquarius II, Sea Watch III e outras pequenas embarcações - Portugal assume desta forma o seu compromisso de solidariedade e de cooperação europeia em matéria de migrações", refere um comunicado conjunto da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e do ministro da Administração Interna.