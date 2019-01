Actualidade

Índios da tribo Kamayurá afirmaram que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, levou irregularmente a atual filha adotiva, Kajutiti Lulu Kamayurá, daquela aldeia, quando tinha seis anos de idade.

O caso foi relatado hoje pela revista brasileira Época, que visitou a aldeia localizada na reserva do Xingu, no norte do estado do Mato Grosso, mas o gabinete da ministra Damares Alves já negou as acusações e que se trate de uma adoção.

Os indígenas da tribo Kamayurá contam à revista Época que a mãe biológica da filha adotada pela agora ministra não poderia cuidar da criança e que o tio da menina a deixou aos cuidados de uma avó.