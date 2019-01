Actualidade

O extremo Rochinha transferiu-se do Boavista para o Vitória de Guimarães, tendo assinado um contrato válido até 2022/23, com cláusula de rescisão de 25 milhões de euros, anunciou hoje o clube vimaranense, da I Liga de futebol.

Com o vínculo que o ligava ao emblema 'axadrezado' já perto do fim - terminava no próximo mês de junho -, o ala, de 23 anos, tornou-se no primeiro reforço dos minhotos no atual 'mercado de inverno', que hoje encerra.

Contratado pelo Boavista ao Standard de Liège, da Bélgica, durante a época 2016/17, Rochinha ganhou espaço na equipa portuense na temporada seguinte, ao disputar 29 partidas, e manteve o estatuto nesta época, ao participar em 20 encontros, 16 deles a titular.