Actualidade

A publicação do primeiro título das Obras Completas de Mário Soares, novas coleções, uma delas dedicada em exclusivo aos autores italianos, e uma de ensaios sobre religião, são algumas das novidades do plano editorial da Imprensa Nacional.

O plano editorial da Imprensa Nacional (IN) está hoje a ser apresentado na sua sede, em Lisboa, sendo a coleção "Itálica", dedicada "a grandes escritores italianos", com o apoio do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, "um dos projetos editoriais mais desafiantes", segundo o documento hoje divulgado.

O escritor António Mega Ferreira é o diretor literário desta coleção, que se inaugura com as "Rimas" de Michelangelo Buonarroti e também as de Guido Cavalcanti, cujas traduções ficaram a cargo de João Ferrão e A. Filipa Santos, respetivamente, seguindo-se a poesia completa de Giuseppe Ungaretti, "Vita d'un Uomo, Tutte Poesie", numa tradução para português de Vasco Gato.