Actualidade

A Imprensa Nacional prevê publicar, este ano, uma nova edição de "A Paleta e o Mundo", de Mário Dionísio, e a poesia reunida de Francisco José Viegas, Daniel Pinto-Rodrigues e Paulo Leminksi, foi hoje anunciado.

A Imprensa Nacional (IN) com a Casa da Achada - Centro Mário Dionísio vai publicar "uma obra monumental" do escritor, "'A Paleta e o Mundo', trabalho que pertence ao património nacional e europeu, como referiu Daniel-Henri Pageaux, que a prefaciou numa das edições anteriores", lê-se no plano editorial hoje divulgado.

"A Paleta e o Mundo" teve duas edições, a primeira em dois volumes, com arranjo gráfico de Maria Keil, entre 1956 e 1962, e a segunda, em capa mole, publicada em cinco volumes, entre 1973 e 1974, ambas pelas Publicações Europa-América. Obra "há muito esgotada", esta 3.ª edição, à semelhança da primeira, será ilustrada.