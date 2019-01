Actualidade

O teatro completo de Natália Correia vai ser editado este ano na coleção "Biblioteca de Autores Portugueses", numa parceria entre a Imprensa Nacional e a editora independente Ponto de Fuga.

A edição será feita em dois volumes, de acordo com o plano editorial da IN para 2019, apresentado hoje, em Lisboa.

Na obra literária de Natália Correia, na área do teatro, destacam-se "Auto do Solstício do Inverno", "O homúnculo", "A pécora" e "O Encoberto", peças anteriores a 1974, sacrificadas pela censura, antes da revolução de 25 de Abril, além de "Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente", datada já de 1981.