Actualidade

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, congratulou-se com o lançamento do concurso público para as obras do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), aprovado hoje pelo Governo.

Em declarações aos jornalistas, Manuel Machado disse que hoje "é um dia importante" para Coimbra e para os municípios vizinhos atravessados pelo futuro SMM.

Durante mais de 100 anos, as populações de Lousã e Miranda do Corvo foram servidas pelo comboio que circulava no Ramal da Lousã, desmantelado e encerrado em 2010 devido a obras para instalação de um sistema de metro que deveria abranger igualmente uma linha urbana na capital do distrito.