Incêndios

O presidente da Câmara de Mação admite avançar com uma ação judicial para ressarcimento dos danos resultantes dos incêndios de 2017, uma "tragédia" que o relatório hoje divulgado pelo Ministério da Administração Interna provou que "podia ter sido evitada".

O presidente da Câmara de Mação (Santarém), Vasco Estrela, disse à Lusa que o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) remetido para o Ministério Público pelo Ministério da Administração Interna (MAI) veio confirmar o que eram as suas suspeitas e que repetiu ao longo de meses, de que "houve desvio de meios e uma ação pouco profissional e pouco de acordo com as regras do então comandante [da Autoridade Nacional de Proteção Civil, ANPC] Rui Esteves".

"O relatório chegou, vieram as respetivas conclusões. Agora vamos analisar e provavelmente exigir judicialmente que sejamos ressarcidos de tudo aquilo que nos aconteceu", afirmou o autarca.