Actualidade

A 20.ª edição do Correntes D'Escritas, encontro de escritores de expressão ibérica que se realiza na Póvoa de Varzim, terá este ano o maior orçamento de sempre, confirmou hoje Luís Diamantino, vice-presidente da Câmara Municipal.

O também vereador da Cultura da autarquia poveira, entidade que promove este certame desde o ano 2000, partilhou que os custos na organização desta edição rondam 300 mil euros, numa verba que terá comparticipação do Turismo de Portugal.

"Sendo o ano em que queremos dar destaque à maior edição do Correntes, justifica-se termos o maior orçamento de sempre. Temos um apoio de 50 por cento do Turismo de Portugal, através das verbas da Zona de Jogo, e se gastarmos 150 mil euros, temos um apoio igual do Turismo de Portugal", explicou Luís Diamantino.