A produção de eletricidade da EDP subiu 3% em 2018 para 72,1 Terawatts hora (TWh), com um aumento de 22% da produção renovável, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, no período de referência, a produção eólica subiu 2% para 28.133 Gigawatts hora (GWh), "com o aumento da capacidade a compensar os menores fatores de utilização".

Depois de um ano de seca, em 2018 a produção hídrica subiu 70% para 19.387 GWh, "com os recursos hídricos mais elevados na Península Ibérica e Brasil".