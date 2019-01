Actualidade

O dirigente socialista Porfírio Silva criticou hoje o Presidente da República por tentar reforçar a direita na lei de bases da saúde e considera que esta atitude é própria de quem também interfere na vida do PSD.

Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS, publicou esta posição no seu blog pessoal "maquinaspeculativa", no qual começa por salientar que defende o princípio de que as leis estruturantes do país "devem ter maiorias mais largas do que as maiorias do momento" no parlamento.

No entanto, o deputado e dirigente socialista insurge-se contra a ideia de que o Presidente da República possa desde já ameaçar vetar a futura lei de bases da saúde se apenas for aprovada pela maioria de esquerda na Assembleia da República.