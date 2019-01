Actualidade

Cinco jovens foram detidos e 29 foram identificados no âmbito do furto de artigos desportivos ocorrido hoje num centro comercial do Carregado, em Alenquer, informou a GNR.

Num comunicado em que atualizou o número de suspeitos envolvidos no furto no Campera Outlet Shopping (identificados a partir de câmaras de videovigilância), a força de segurança indica que os jovens têm entre 13 e 20 anos.

"Pelas 11:30, a GNR foi informada de que cerca de 30 indivíduos se encontravam no interior de uma loja a furtar diversos artigos desportivos. De imediato foram mobilizadas diversas patrulhas para o local, tendo sido montado um dispositivo policial que possibilitou a deteção e interceção do grupo de suspeitos nas imediações do referido estabelecimento comercial e recuperar parte do material furtado", refere a GNR.