Actualidade

O primeiro leilão de diamantes brutos realizado em Angola rendeu 16,7 milhões de dólares (14,5 milhões de euros), anunciou hoje a empresa Sodiam, do grupo diamantífera estatal angolano.

Segundo um comunicado da diamantífera, enviado à agência Lusa, em Luanda, o montante total arrecadado com o leilão das sete "pedras especiais" foi de 16.696.696,27 milhões de dólares, saindo vencedoras as empresas Arslanian Group DMCC, Blue Glacier Diamonds, Kapu Gems, Shree Ramkrishna Export Pvt Ltd, M.B.D. BVDA, Julius Klein Group.

Organizado pela Sociedade de Comercialização de Diamantes (Sodiam), empresa pública, o leilão contemplou a venda de um lote de sete "pedras especiais", assim qualificadas por ultrapassarem os 10,8 quilates, provenientes da Sociedade Mineira do Lulo, com entre 43,25 e 114,94 quilates.