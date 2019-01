Actualidade

O ex-Presidente brasileiro, Lula da Silva, cumpriu hoje 300 dias de prisão, tendo o Partido dos Trabalhadores (PT) pedido a sua nomeação para o Prémio Nobel da Paz, cujo prazo para indicações termina hoje.

O ex-chefe de Estado está preso desde abril do ano passado, na sede da Polícia Federal de Curitiba, capital do estado brasileiro do Paraná, onde cumpre uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

Ao longo de dez meses, o antigo líder sindical e ex-Presidente da República recebeu centenas de visitas, incluindo a do ex-Presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, do eurodeputado italiano Roberto Gualtieri e do antigo líder do Partido Social-Democrata da Alemanha, Martin Schulz.