Actualidade

O Estado angolano vai emitir 1.530 milhões de euros em dívida pública para pagar dívidas em atraso a fornecedores (denominadas atrasados) desde 2012, segundo um decreto presidencial a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com um decreto assinado pelo Presidente da República, João Lourenço, de 30 de janeiro, para o efeito foi autorizado o Ministério das Finanças a realizar uma "emissão especial" de Obrigações do Tesouro em Moeda Nacional (OTMN), com prazos de reembolso de quatro a oito semestres.

O decreto presidencial autoriza esta emissão no valor de até 545 mil milhões de kwanzas (1.530 milhões de euros), para garantir a "regularização de atrasados decorrentes do processo de execução do Orçamento Geral do Estado de exercícios findos", no caso entre 2012 e 2018.