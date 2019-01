Actualidade

O PAOK anunciou hoje a contratação do futebolista internacional português Sérgio Oliveira, através das redes sociais, embora sem revelar os termos do acordo com o FC Porto, clube em que atuava o médio.

A formação de Atenas, que lidera o campeonato grego, deu a conhecer o novo reforço através de duas fotografias na conta oficial no 'instragram', a primeira dando as boas-vindas ao novo reforço e a segunda transmitindo ao FC Porto que vai "tomar conta" do jogador.

Sérgio Oliveira, de 26 anos, estava afastado das primeiras escolhas de Sérgio Conceição no FC Porto, somando 17 encontros e dois golos na primeira metade desta temporada.