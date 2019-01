Venezuela

O presidente do PSD considerou hoje que a posição do Governo português em relação à situação na Venezuela tem sido "prudente" e disse apoiar "totalmente" a decisão do Parlamento Europeu de reconhecer Guaidó como "Presidente interino legítimo" do país.

"Dentro desta matéria, a posição que [o Governo português] foi tendo, prudente por causa dos portugueses, mas também lutando na União Europeia para que a posição fosse esta, nesse aspeto, as informações que também fomos falando, cruzando, estão corretas, estão de acordo com aquilo que eu entendo que deve ser feito", disse Rui Rio em declarações aos jornalistas, em Beja, após ter reunido com a associação ACOS - Agricultores do Sul, Rui Rio.

Questionado pelos jornalistas sobre se o Governo português está a agir bem em relação à situação na Venezuela, Rui Rio respondeu afirmativamente.