Actualidade

O treinador José Mourinho recordou na quinta-feira a sua passagem pelo FC Porto, considerando que se continuasse no clube após ser campeão europeu de futebol seria possível continuar a destacar-se internacionalmente.

"Se a equipa continuasse junta e melhorado algum tipo de dinâmicas, poderíamos continuar a fazer coisas...", disse o técnico ao Porto Canal, recordando a passagem pelo Dragão de 2002 a 2004, bem como a anterior, enquanto adjunto de Bobby Robson.

O título europeu conquistado em 2004, com triunfo por 3-0 contra o Mónaco em Gelsenkirchen, foi o culminar da "obra prima" de José Mourinho, que foi "pegar uma equipa praticamente do zero", revolucionando o grupo de trabalho e com Pinto da Costa "sem medo de arriscar" na sua contratação.