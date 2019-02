Actualidade

O treinador José Mourinho considerou hoje que o FC Porto vai voltar a ser campeão nacional de futebol, atribuindo-lhe ainda favoritismo nos oitavos de final da Liga dos Campeões na eliminatória com a Roma.

"Penso que vai ser campeão outra vez, independentemente do resultado contra o Sporting. Penso que tem todas as condições para chegar aos 'quartos' da Liga dos Campeões e quando chegas lá - independentemente de poderem lá estar o Barcelona, as melhores equipas inglesas, o Real Madrid... -, aos quartos, tens 12,5 por cento de hipóteses de ganhar", disse o técnico em entrevista ao Porto Canal.

A conversa de três horas, que foi gravada antes do clássico de Alvalade, que ficou 0-0, Mourinho elogiou "uma equipa muito boa, com princípios não só ao nível do modelo de jogo, mas com muita personalidade".