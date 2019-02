Actualidade

O FC Porto confirmou hoje ter assegurado, por empréstimo, o senegalês Mamadou Loum, jogador que vai envergar a camisola 15 dos 'dragões', revelou na sua página oficial o atual líder da I Liga de futebol.

Segundo a nota, Loum, médio com 22 anos, vai começar "de imediato a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição", tendo o jogador representado o Moreirense na primeira metade da presente temporada por empréstimo do Sporting de Braga, que agora o cede aos campeões nacionais, num contrato válido até ao final da presaente temporada.

Mamadou Loum N'Diaye destacou-se no Campeonato do Mundo de sub-20 em 2015, no qual ajudou a sua seleção a chegar às meias-finais, tendo rumado a Portugal após a realização do torneio.