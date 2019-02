Actualidade

O America, clube da primeira divisão mexicana de futebol, anunciou ter chegado a acordo com o Benfica para a transferência do avançado chileno Nicolás Castillo, pode ler-se na página oficial do clube mexicano.

Na nota, o America, que não revelou os valores envolvidos na transferência definitiva do jogador, nem os anos de contrato, recorda que o avançado atuou em 10 partidas pelos 'encarnados', além de ter jogado nas ligas alemã, belga, italiana e chilena.

Internacional chileno, Nicolás Castillo, 25 anos, chegou esta temporada ao Benfica proveniente dos mexicanos do Pumas, mas não conseguiu se impor, não tendo marcado qualquer golo ao serviço das 'águias'.