Actualidade

Líderes da Igreja Católica nos Estados Unidos identificaram 286 padres e outras autoridades eclesiásticas que supostamente abusaram sexualmente de menores nas últimas décadas.

No total, 15 dioceses do estado do Texas, incluindo Austin, San Antonio, Dallas e Houston, revelaram na quinta-feira os nomes dos religiosos que supostamente abusaram de crianças e adolescentes, como parte de uma campanha que começou em agosto de 2018, quando um tribunal da Pensilvânia tornou públicos os casos de 300 sacerdotes que supostamente fizeram o mesmo.

"Os bispos do Texas decidiram dar a conhecer os nomes desses padres neste momento porque é correto e justo, com o objetivo de oferecer recuperação e esperança àqueles que sofreram", explicou o cardeal Daniel DiNardo, citado num comunicado divulgado pela Diocese de Galveston-Houston.