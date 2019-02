Actualidade

O primeiro Governo civil democraticamente eleito em décadas em Myanmar (antiga Birmânia) tem perseguido e processado um grande número de ativistas pacíficos, violando os seus direitos humanos básicos, acusa um relatório da Human Rights Watch (HRW) hoje divulgado.

De acordo com o documento da organização não-governamental (ONG) dos direitos humanos, os Governos preocupados com esta situação devem pressionar Myanmar a proteger os direitos de expressão e reunião, reformar as leis que penalizam o discurso pacífico para alinhá-las aos padrões internacionais.

O relatório de 87 páginas, intitulado "Desafios: A Criminalização da Expressão Pacífica em Myanmar", documentou o uso de leis amplas e vagamente formuladas contra ativistas, jornalistas e cidadãos comuns pelo Governo liderado por Aung San Suu Kyi, do partido Liga Nacional pela Democracia.