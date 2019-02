Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou na quinta-feira que existe "a obrigação de garantir" em 2019 que "a grande vitória da esquerda" não foi "um mero parêntese na história da democracia portuguesa".

"Eu espero, sinceramente, e isso depende de todos nós, não é só dos dirigentes ou militantes do PS, do PCP, do Bloco ou do PEV, (...) que é preciso haver uma mudança que respeite a maioria do povo: temos a obrigação de garantir que essa experiência não foi um mero parêntese na história da democracia portuguesa", defendeu Pedro Nuno Santos.

"O pior que podia acontecer era nós chegarmos a 2019, e depois desta grande vitória [da esquerda] que foi 2015, revelássemos ao país que era apenas um parêntese na história da nossa democracia, esse é o meu maior receio", reforçou.