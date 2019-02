Venezuela

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, apresentou quinta-feira o plano da oposição para combater a crise económica, social e política no país, no qual se contempla a criação de um Governo de transição.

O programa, intitulado de 'Plano País', foi apresentado no auditório da Escola de Ciências Económicas e Sociais da Universidade Central da Venezuela, onde explicou que "todo o plano para resgatar a Venezuela passa por a libertar das forças que a oprimem".

"Depois da libertação é imperativo recuperar o Estado venezuelano e colocá-lo ao serviço do povo, dar poder aos venezuelanos para que libertem as suas forças criativas e produtivas, e reinserir o país" no universo "das nações livres do mundo", explicou.