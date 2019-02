Venezuela

O líder da oposição venezuelana disse que vai desafiar a recusa do Governo de receber ajuda humanitária ao enviar grandes quantidades de medicamentos para o país com a ajuda de nações vizinhas, num teste às forças armadas.

Em entrevista à agência de notícias Associated Press, Juan Guaidó, que se autoproclamou Presidente interino da Venezuela, defendeu que a medida será um "novo teste" para as forças armadas da Venezuela, cujas altas patentes ficaram do lado do Presidente socialista Nicolas Maduro desde que os protestos contra o seu Governo começaram na semana passada.

"Dentro de algumas semanas, eles terão de escolher se deixam a ajuda necessária a entrar no país, ou se ficam do lado de Nicolás Maduro", explicou Guaidó, que recentemente ofereceu uma amnistia aos militares, em mais um esforço para os incentivar a desertar da administração Maduro.