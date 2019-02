Actualidade

O Governo de Moçambique assinala hoje o arranque do ano letivo 2019, cuja cerimónia central decorre na Escola Magoanene B, na capital moçambicana, no sul do país.

O plano do Governo moçambicano no ano letivo 2019 é matricular cerca de 1,5 milhões de alunos, mas a meta está ainda em 97%, segundo dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

Para este novo ano letivo, o Governo contratou 6.213 professores, maioritariamente destinados ao ensino primário, com 6.060 professores.