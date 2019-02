Actualidade

O Facebook e o Twitter anunciaram na quinta-feira que eliminaram milhares de contas que fariam parte de uma rede ligada ao Irão, Rússia e Venezuela e que tinham como objetivo influenciar decisões políticas regionais e internacionais.

A empresa norte-americana liderada por Mark Zuckerberg excluiu 783 páginas, grupos e contas que mostravam "comportamento falso e coordenado no Facebook e no Instagram" do Irão, de acordo com o chefe de cibersegurança do Facebook, Nathaniel Gleicher.

"Removemos essas páginas com base no comportamento delas, não no conteúdo publicado. As pessoas por trás dessa atividade coordenaram-se e usaram contas falsas", sublinhou Gleicher em comunicado.