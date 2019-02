Actualidade

Um movimento independentista do enclave angolano de Cabinda acusou hoje Portugal de ter "traído" por duas vezes o povo cabindês, ao "oferecer" o território a Angola em 1975 e "persistir no silêncio", ignorando o definido no Tratado de Simulambuco.

As acusações constam num comunicado do "Governo Provisório" da Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC), no qual se assinalam os 134 anos da assinatura do Tratado de Simulambuco (01 de fevereiro de 1885), documento que "é e será o manifesto secular da identidade do povo de Cabinda e a afirmação da sua soberania como Nação".

"A 01 de fevereiro, o povo de Cabinda comemora duas traições. A primeira traição foi quando os portugueses decidiram ignorar as aspirações do nosso povo oferecendo Cabinda a Angola em 1975. A segunda traição é de os portugueses persistirem ainda hoje no silêncio ignorando os compromissos que assumiram com o povo de Cabinda quando assinaram o Tratado de Simulambuco", refere-se na nota.