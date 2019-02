Actualidade

O grupo espanhol CaixaBank obteve lucros de 1.985 milhões de euros em 2018, um aumento de 17,8% em relação a 2017, com a filial portuguesa (BPI) a contribuir com 262 milhões de euros para estes resultados.

Na informação que transmitiu hoje à Comissão Nacional do Mercado Mobiliário (CNMV) espanhola, o banco espanhol sublinha que os principais fatores que impulsionaram o crescimento verificado foram a robustez das receitas "core", a maior contribuição do BPI e a redução das dotações.

O crescimento das receitas explica em muito os resultados do grupo, com um aumento da margem bruta de 6,6%, para 8.767 milhões de euros, impulsionado pela robustez das receitas "core" do negócio (8.217 milhões, +4,2%).