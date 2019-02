Actualidade

Vários distritos da costa ocidental de Portugal continental estão hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de agitação marítima, o que levou já ao encerramento de oito barras, segundo o IPMA e a Marinha.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar entre as 12:00 e as 21:00 de hoje sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas ondas de noroeste com 7 a 8 metros, com altura máxima que poderá atingir 13 a 15 metros.