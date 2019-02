Actualidade

Portugal exportou em 2018 para a China produtos no valor de 2,24 mil milhões de dólares (1,95 mil milhões de euros), mais 5,59% relativamente ao período homólogo de 2017.

De acordo com dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau, com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, as trocas comerciais entre Lisboa e Pequim ascenderam a 6.016 milhões de dólares (5.240 milhões de euros) no ano passado, o que corresponde a um aumento de cerca de 408 milhões de dólares, em comparação com 2017.

Portugal importou da China bens no valor de aproximadamente 3.769 milhões de dólares, tendo Lisboa um saldo comercial negativo com o país asiático de cerca de 1.522 milhões de dólares.