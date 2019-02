Sporting-Benfica

Cinco meses depois do dérbi da primeira volta da I Liga de futebol, na Luz, Sporting e Benfica reencontram-se em Alvalade, comandados por novos treinadores, mas sempre com a marca da rivalidade entre os dois 'grandes' de Lisboa.

Sporting e Benfica chegam ao jogo de domingo com novas caras em termos de comando técnico, com Rui Vitória e José Peseiro a serem rendidos por Bruno Lage e Marcel Keizer, respetivamente, dois treinadores ainda sem currículo de destaque com equipas seniores.

Com 19 jornadas concluídas, pouco mais de metade da prova, não estão com vida facilitada na Liga, face à pendularidade do FC Porto, que é o líder, e à resiliência do Sporting de Braga, que segue em terceiro.