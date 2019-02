CGD

A administração de Paulo Macedo cumpre hoje dois anos em funções, no dia em que a CGD deverá apresentar lucros pelo segundo ano consecutivo, quando o banco está envolto numa polémica devido à auditoria que revelou créditos ruinosos.

A versão preliminar da auditoria, datada de dezembro de 2017, foi divulgada na semana passada e fez estalar à polémica devido à concessão de créditos mal fundamentada, atribuição de bónus aos gestores com resultados negativos, interferência do Estado e aprovação de empréstimos com parecer desfavorável ou condicionado da direção de risco da CGD.

Uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) deve agora avançar, depois de o CDS-PP ter negociado com PS, BE e PSD um texto comum de proposta.