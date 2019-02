Actualidade

O gabinete de estudos económicos do banco Standard considerou hoje que a economia de Moçambique bateu no fundo no ano passado, crescendo apenas 3,5%, recuperando para 3,7% e 3,9% neste e no próximo ano.

"Estimamos que a economia tenha batido no fundo no ano passado, com um crescimento de 3,5%, devido a uma procura interna baixa devido ao diminuto rendimento disponível das famílias", lê-se na nota, que estima em 106,5% o rácio da dívida pública face ao PIB no final do ano passado.

Na análise de janeiro ao andamento das economias da África subsaariana, a que a Lusa teve acesso, o Standard Bank antevê que as duas Decisões Finais de Investimento para os projetos de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma façam o crescimento subir para 3,7% este ano e para 3,9% em 2020.