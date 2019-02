Actualidade

O gabinete de estudos económicos do banco Standard previu hoje que Angola cresça 2,8% este ano e 3,7% em 2020, impulsionada pelo acordo com o FMI, aumento do consumo privado e descida das taxas de juro.

"Mantemos a nossa previsão para o crescimento do PIB este ano em 2,8%, acelerando para 3,7% em 2020, impulsionada pelo esperado aumento da despesa privada que deve ser apoiada pela descida da inflação e das taxas de juro, melhorias na liquidez de moeda externa e avanços nas reformas estruturais elencadas no Plano de Desenvolvimento Nacional", dizem os analistas.

Na análise de janeiro ao andamento das economias da África subsaariana, a que a Lusa teve acesso, os economistas deste banco sul-africano com uma forte presença no continente escrevem que a economia de Angola deve ter crescido 0,2% no último trimestre de 2018, invertendo uma tendência de crescimento negativo que se registou nos últimos três anos.