Actualidade

O Centro de Integridade Pública (CIP), organização civil moçambicana, publicou hoje um "manifesto do Dia de Indignação Nacional" em que pede à população que mostre na segunda-feira o que pensa sobre o caso das dívidas ocultas do Estado.

O CIP apela ao uso de roupa "branca (paz) ou preta (luto)" com a frase "Eu não pago as dívidas ocultas", lê-se no manifesto publicado no semanário Savana e na Internet.

O apelo surge duas semanas depois de a organização ter começado a oferecer mil camisolas com a frase "Eu não pago as dívidas ocultas", entretanto usadas nas redes sociais e algumas das quais confiscadas pela Polícia da República de Moçambique (PRM), alegando ser uma forma de manifestação ilegal.