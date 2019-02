Venezuela

O Governo chinês afirmou hoje que mantém "contactos estreitos com todas as partes" envolvidas na crise política na Venezuela, alterando assim a posição manifestada, na semana passada, quando vincou o seu apoio a Nicolas Maduro.

O porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang disse que a China "está pronta para trabalhar com todas as partes" e que a cooperação entre os dois países "não deve ser afetada pelo desenvolvimento da situação".

"Mantemos contactos estreitos com todas as partes através de vários canais", revelou.