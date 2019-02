Migrações

Cinquenta organizações não-governamentais (ONG) e plataformas acusaram hoje os governos da UE de cumplicidade nas mortes de migrantes no Mediterrâneo, dois anos após a assinatura do acordo entre Itália e Líbia para lidar com o fluxo migratório.

Numa carta enviada aos ministros da Justiça e do Interior da União Europeia (UE), assim como ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk, organizações como Oxfam, Human Rights Watch ou Médicos Sem Fronteiras recordam que desde janeiro de 2018 "pelo menos" 2.500 pessoas morreram no Mediterrâneo.

"Entretanto, os líderes da UE foram cúmplices da tragédia que se desenrola diante de seus olhos", refere a carta.