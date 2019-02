Greve/Enfermeiros

A greve dos enfermeiros aos blocos cirúrgicos que começou na quinta-feira está hoje com uma adesão quase total, com as salas operatórias a trabalhar em serviços mínimos, segundo o Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).

Em declarações à agência Lusa, Lúcia Leite, da ASPE, um dos dois sindicatos que convocou a greve, no primeiro dia de paralisação foram adiadas mais de 300 cirurgias.

"A adesão à greve é quase total", disse Lúcia Leite, acrescentando que em apenas "uma ou outra instituição tem enfermeiros que não estão em greve".