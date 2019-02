Moçambique/Dívidas ocultas

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), que agrega 21 organizações civis moçambicanas, considerou, numa análise hoje publicada, "mais urgente do que nunca" a anulação das dívidas ocultas do Estado.

"O FMO exige a anulação das dívidas da Ematum, Mam e Proindicus das contas nacionais", refere-se no documento publicado no semanário Savana, acrescentando que "com os últimos desenvolvimentos" é agora" mais urgente do que nunca a anulação das garantias e avales" concedidos a credores.

A posição surge depois de o ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang, três ex-banqueiros do Credit Suisse e um intermediário da empresa naval Privinvest terem sido detidos em diferentes países desde 29 de dezembro a pedido da justiça norte-americana.