Actualidade

A direção do CaixaBank manifestou-se hoje, em Valência, "muito satisfeita" com a evolução do BPI, esperando que em 2019 continue a crescer e a ganhar quota de mercado, ao mesmo tempo que mantém os custos controlados.

Na apresentação dos resultados do CaixaBank, dona do BPI, também foi sublinhado que o grupo espanhol irá continuar a estender o seu modelo de negócio à filial portuguesa, depois de no final de 2018 ter adquirido a totalidade do seu capital.

"O BPI teve um ano [2018] muito positivo" e os objetivos para 2019 são "crescer, ganhar quota de mercado, melhorar as margens financeiras, melhorar as comissões, manter o controlo dos gastos", disse o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo bancário e que decorreu em Valência, Espanha.