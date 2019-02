Actualidade

O parlamento aprovou hoje em votação final um projeto que acaba com a possibilidade de recurso à suspensão da condição de jubilado por parte dos magistrados judiciais que exerçam funções de árbitro em matéria tributária.

Este diploma, que procede à quarta alteração do regime jurídico da arbitragem tributária, partiu de uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda e teve os votos favoráveis de todas as bancadas, menos por parte do CDS-PP, que votou contra.

Nas discussões em plenário, ou em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, esta iniciativa legislativa foi considerada essencial para "reforçar a transparência" e acabar com "um permanente saltitar" entre duas condições praticado por alguns magistrados judiciais jubilados.