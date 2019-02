Moçambique/Dívidas ocultas

A decisão sobre a libertação sob fiança do ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang foi hoje adiada para 15 de fevereiro devido a uma falha de energia elétrica no edifício do tribunal de Kempton Park, arredores de Joanesburgo.

"Temos estado a funcionar com geradores e o combustível deve ter acabado no gerador porque fomos informados que iriam desligar às 13:00 (11:00 em Lisboa)", disse a juíza Sagra Subroyen.

A decisão da juíza sul-africana foi anunciada esta manhã, 10 minutos depois do início da audiência, pelas 12:40 locais (10:40.