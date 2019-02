Moçambique/Dívidas ocultas

A Ordem dos Advogados de Moçambique defendeu hoje a inconstitucionalidade das dívidas ocultas em Moçambique, anunciando que o órgão vai encetar diligências no exterior para evitar que os moçambicanos paguem "dívidas de origem criminosa".

"A Ordem dos Advogados de Moçambique vai encetar diligência no sentido de explorar as possibilidades de os moçambicanos não serem obrigados a pagar dívidas de origem criminosa", declarou o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete.

Flávio Menete falava em Maputo durante a abertura do ano judicial, uma cerimónia que contou com a presença dos presidentes do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, e do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, além da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili.