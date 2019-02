CGD

O Governo defendeu hoje que as responsabilidades devem ser "apuradas" para que "os erros não sejam repetidos" na gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), recusando ainda assim que a polémica prejudique a imagem do país.

"O que é importante é que as responsabilidades sejam apuradas e, sobretudo, os erros não sejam repetidos", declarou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, falando em Bucareste, na Roménia, no final de uma reunião informal com outros homólogos da União Europeia (UE).

"E que também nós não sejamos ingénuos e não confundamos o necessário apuramento de responsabilidades com iniciativas involuntárias ou não cujo objeto e cujo resultado, querido ou não, é retirar valor aos ativos portugueses e, em particular, ao único banco que é integralmente detido por Portugal, que é a CGD", sublinhou o governante.