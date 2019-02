Actualidade

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) lamentou hoje a decisão do Governo de instalar autocarros elétricos no Ramal da Lousã, em vez de uma solução ferroviária, e disse recear a privatização futura do sistema.

"Além de ser uma machadada no ramal, que deixa de fora a Lousã e Miranda do Corvo da Rede Ferroviária Nacional", o chamado "metro bus" é igualmente "um modelo de mobilidade propício à sua privatização, com todas as consequências inerentes e um claro prenúncio do encerramento da Estação Nova", em Coimbra, criticou o PEV.

Em comunicado, alerta ainda para uma eventual "retirada dos carris" entre esta estação de comboios, no centro da capital do distrito, e a de Coimbra B, na Linha do Norte, "num claro atropelo à mobilidade e ao despovoamento da Baixa" da cidade.