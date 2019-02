Actualidade

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) vai rejeitar as novas competências previstas nos diplomas da descentralização, mesmo as que incidem sobre matérias que tem vindo a gerir, como os fundos comunitários, por falta de unanimidade dos municípios.

Pedro Ribeiro, presidente da CIMLT, disse hoje à Lusa que a maioria dos 11 municípios que integram a comunidade (dez do distrito de Santarém e um, Azambuja, do distrito de Lisboa) votaram favoravelmente a transferência para esta entidade das competências relativas aos projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento (à exceção de Alpiarça e Benavente, ambos de maioria CDU), e à promoção turística (recusada por aqueles dois municípios e ainda por Santarém, este de maioria PSD).

O facto de não haver unanimidade, confirmada na Assembleia Intermunicipal realizada na quarta-feira, obriga a que a CIMLT comunique a rejeição das quatro competências intermunicipais incluídas no primeiro pacote de diplomas, sobre o qual tem de se pronunciar junto da Direção-Geral das Autarquias Locais até sábado.