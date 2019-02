Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana anunciou hoje que apreendeu 9.570 quilos de cocaína num cargueiro de bandeira do Panamá que atracou no Porto da Praia e deteve 11 cidadãos russos, na maior apreensão de droga no país.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que a operação aconteceu na quinta-feira, no Porto da Praia, ilha de Santiago, onde apreendeu 260 fardos (volumes) com um peso bruto de 9.570 quilogramas de cocaína.

Na sequência da operação ESER [nome do cargueiro], a polícia científica cabo-verdiana adiantou que deteve 11 cidadãos, todos de nacionalidade russa, que serão presentes ao tribunal para validação da prisão e aplicação das medidas de coação.